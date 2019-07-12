 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
14 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
86 0
 
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
20 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
17 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
22 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
29 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
144 0
banner82

Griezmann resmen Barcelona'da

banner27

Barcelona, 120 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek Griezmann'ı kadrosuna kattı. Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu

banner315
Griezmann resmen Barcelona'da
banner267

Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçiren Barcelona, kadrosunu güçlendirmeye başladı.

Katalan devi, Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı renklerine bağladı.

EN PAHALI TRANSFERLER LİSTESİNDE

120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme (2023/24) imzalandı.

Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.

Griezmann'ın serbest kalma bedeli ise 800 milyon euro olarak belirlendi.

ATLETİCO MADRİD HUKUKİ YOLLARA BAŞVURUYOR

Öte yandan Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın Barcelona ile yaptığı anlaşmanın serbest kalma bedelinin 200 milyon eurodan 120 milyon euroya düşmeden önce tamamlandığını ve hukuki yollarla haklarını arayacaklarını açıkladı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.