Griezmann resmen Barcelona'da

Barcelona, 120 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek Griezmann'ı kadrosuna kattı. Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu

Barcelona, Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız bir sezon geçiren Barcelona, kadrosunu güçlendirmeye başladı.

Katalan devi, Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ı renklerine bağladı.

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120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme (2023/24) imzalandı.

Böylece Fransız yıldız Barça tarihinin en pahalı 3. transferi oldu.

Griezmann'ın serbest kalma bedeli ise 800 milyon euro olarak belirlendi.

ATLETİCO MADRİD HUKUKİ YOLLARA BAŞVURUYOR

Öte yandan Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın Barcelona ile yaptığı anlaşmanın serbest kalma bedelinin 200 milyon eurodan 120 milyon euroya düşmeden önce tamamlandığını ve hukuki yollarla haklarını arayacaklarını açıkladı.