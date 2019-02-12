Gordon Banks hayatını kaybetti

İngiltere’nin efsanevi kalecilerinden Gordon Banks 81 yaşında hayatını kaybetti

İngilizlerin unutulmaz kalecilerinden biri olan Gordon Banks yaşamını yitirdi. Açıklamayı Banks’in eski kulübü Stoke City yaptı.

İngiltere’nin 1966 Dünya Kupası’nı kazandığı takımının kalesini koruyan Banks, 81 yaşındaydı.

1963-1972 yılları arasında İngiltere Milli Takımı’nın formasını 73 kez giyen Banks, Stoke City ile de 200’ye yakın maça çıktı.