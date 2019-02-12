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Gordon Banks hayatını kaybetti

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İngiltere’nin efsanevi kalecilerinden Gordon Banks 81 yaşında hayatını kaybetti

Gordon Banks hayatını kaybetti
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İngilizlerin unutulmaz kalecilerinden biri olan Gordon Banks yaşamını yitirdi. Açıklamayı Banks’in eski kulübü Stoke City yaptı.
İngiltere’nin 1966 Dünya Kupası’nı kazandığı takımının kalesini koruyan Banks, 81 yaşındaydı.
1963-1972 yılları arasında İngiltere Milli Takımı’nın formasını 73 kez giyen Banks, Stoke City ile de 200’ye yakın maça çıktı.

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