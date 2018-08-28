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Gomis’e yıllık 7 milyon Avro ödenecek

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Gomis’e yıllık 7 milyon Avro ödenecek
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Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne giden Bafetimbi Gomis'in bu transferi, ülkesi Fransa'da da geniş yankı uyandırdı.

Fransa'nın futbol dergisi France Football, Galatasaray'dan Al Hilal'e 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 33 yaşındaki golcünün, yıllık 7 milyon avro kazanacağını yazdı.

Bafetimbi Gomis'in geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Galatasaray formasıyla ligde 29 gol atarak bu alanda da zirvede yer aldığının vurgulandığı haberde, Fransız yıldızın 1 yılı opsiyonlu 3 senelik anlaşma karşılığında toplam 21 milyon avro alacağı belirtildi.

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