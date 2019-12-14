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Gomis attı El-Hilal yarı finalde

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2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Tunus ekibi Esperance de Tunis'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistan takımı El-Hilal, yarı finale yükseldi

Gomis attı El-Hilal yarı finalde

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis, ikinci turda karşılaştı.

El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 73. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Suudi Arabistan ekibi, yarı finalde 17 Aralık'ta Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile karşılaşacak.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek. 

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