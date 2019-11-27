Golden Boy ödülü Joao Felix’in

2019 Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünün sahibi Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix oldu

İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport, her yıl verdiği Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünü kazanan ismi açıkladı.

Ödül bu sene Portekizli oyuncu Joao Felix'e gitti. 332 oy alan Felix'i 175 oyla B. Dortmundlu Sancho ve 75 oyla B. Leverkusenli Kai Havertz takip etti.

Felix sezon başında yüksek bir bedelle Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Yeni takımıyla hem La Liga hemde Şampiyonlar Ligi'nde toplam 13 maçta forma giyen 20 yaşındaki oyuncu 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İşte 2019 Golden Boy sıralaması:

1. JOÃO FÉLIX , Portekiz, Atlético Madrid, 332 oy

2. Jadon SANCHO , İngiltere, Borussia Dortmund, 175 oy

3. Kai Havertz - Bayer Leverkusen, 75 oy

4. Haland - Red Bull Salzburg, 74 oy

5. Matthijs De Ligt - Juventus, 71 oy

6. Ansu Fati - Barselona, ​​49 oy

7. Phil Foden - Manchester City, 46 oy

8. Gianluigi Donnarumma - Milan, 37 oy

9. Nicolò Zaniolo - Roma, 36 oy

10. Donyell Malen - PSV Eindhoven, 35 oy