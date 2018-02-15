Gol düellosunda gülen taraf Dortmund

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, gol düellosuna sahne olan mücadelede sahasında İtalyan temsilcisi Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Dortmund, galibiyet golünü 90+1'de attı

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele TRT 1 ve TRTSPOR'dan canlı yayınlandı. Maçta gol perdesini ev sahibi ekip açtı. Borussia Dortmund, 30. dakikada Andre Schurrle ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya Atalanta, Josip Ilicic ile üst üste goller buldu. 51'de 1-1'lik eşitliği sağlayan Ilicic, 56. dakikada takımını öne geçirdi: 1-2

Ilicic'e cevap Michy Batshuayi'den geldi. Batshuayi, 65. dakikada Borussia Dortmund adına mücadeleye denge getirdi. 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi takımını 3-2 öne geçirdi.

Borussia Dortmund, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.