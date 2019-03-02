banner255
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
28 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
57 0
 
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
31 0
34 0
40 0
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
Büyük ikramiye Lefkoşa'da
30 0
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
Yoğurdun macera dolu tarihçesi
28 0
banner82

Gol düellosu Manchester United'ın

banner27

İngiltere Premier Lig'de gol düellosuna sahne olan maçta Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-2 yendi

banner262
Gol düellosu Manchester United'ın

 İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-2 mağlup etti.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Andreas Pereira, 59 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku attı. 

Konuk takımın gollerini ise 26. dakikada Yann Valery ve 75. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

Ev sahibi ekibin Fransız yıldızı Paul Pogba, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Manchester United, bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Southampton ise 27 puanda kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.