Gol düellosu Manchester United'ın

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Southampton'ı 3-2 mağlup etti.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Andreas Pereira, 59 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku attı.
Konuk takımın gollerini ise 26. dakikada Yann Valery ve 75. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.
Ev sahibi ekibin Fransız yıldızı Paul Pogba, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Manchester United, bu galibiyetle puanını 58'e yükseltti. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Southampton ise 27 puanda kaldı.