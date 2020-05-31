Geçici antrenördü efsane oldu

Bayern Münih, 7 ay önce geçici olarak göreve getirdiği Teknik Direktör Hansi Flick ile rekor üstüne rekor kırıyor. Alman ekibi, 55 yaşındaki çalıştırıcı ile Bundesliga tarihinde 29. hafta itibarıyla en çok gol atan takım olmayı başardı

Sahasında Fortuna Düsseldorf'u 5-0 yenen Bavyera temsilcisi, teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yeni bir rekora imza attı. Bu galibiyetle gol sayısını 86'ya çıkartan Bayern Münih, Bundesliga tarihinde 29. hafta itibarıyla en skorer takım olmayı başardı. Flick ayrıca Bayern Münih'le çıktığı 25 maçın 22'sini kazanan ilk çalıştırıcı oldu. Bu rekor daha önce 25 karşılaşmada 21 galibiyet alan Pep Guardiola'ya aitti. Geçen yılın aralık ayında "geçici " olarak göreve getirilen Hansi Flick'in sözleşmesi 3 Nisan'da 3 yıl uzatılmıştı.