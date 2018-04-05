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Gattuso 2021'e kadar Milan'da

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Hem lig hem de Avrupa'da bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı

Gattuso 2021'e kadar Milan'da
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Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Milan'da teknni direktör Gennaro Gattuso'nun sözleşmesi uzatıldı. Serie A'da 6. sırada bulunan, UEFA Avrupa Ligi’nin son 16 turunda Arsenal'a elenerek veda eden Milan, buna rağmen teknik direktörüyle nikah tazelemeye karar verdi. Kırmızı Siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada eski futbolcuları Gattuso ile olan sözleşmelerinin 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

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