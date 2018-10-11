Gary Medel için şok iddia

Beşiktaşlı Gary Medel ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Şili basını, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Arturo Vidal ile birlikte Şili Milli Takımı'nın kadrosunun oluşturulmasında etkin rol oynadığını öne sürdü.

Marcelo Diaz ve Claudio Bravo gibi isimlerin milli davet almamasında Medel'in rolü olduğu iddia edildi.

MEDEL: "BİZ MİLLİ TAKIMDA KİMSEYİ VETO ETMİYORUZ, KABADAYI DEĞİLİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gary Medel ise bu iddiaları reddederek, "Teknik direktörlerin kararlarına her zaman saygı duymuşumdur. Biz milli takımda kimseyi veto etmiyoruz, kabadayı değiliz, bu durum çok can sıkıcı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın milli takımlara gönderdiği bir diğer isim Adem Ljajic ise sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun 11 Ekim’de Karadağ ve 14 Ekim’de Romanya ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.