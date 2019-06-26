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Gana ile Benin yenişemedi

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Gana ile Benin yenişemedi
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Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvada F Grubu'nda Gana ile Benin, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Benin 2. dakikada Adana Demirspor forması giyen Mickael Pote'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Pote'nin golüne 9. dakikada geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Andre Ayew cevap verdi. 42. dakikada Jordan Ayew ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Gana'yı 2-1 öne geçirdi.

Geçen sezonu Sivasspor'da geçiren John Boye'un 54. dakikada kırmızı kart görerek Gana'yı 10 kişi bıraktığı maçta, Pote 63. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maç 2-2 sona erdi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.

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