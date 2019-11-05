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Galatasaray, Real Madrid deplasmanında

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak

Galatasaray, Real Madrid deplasmanında
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Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem FelixZwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu.

Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

İşte muhtemel 11'ler...

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Valverde, Casemiro, Kroos, Hazard, Benzema, Rodrygo.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Seri, Donk, Belhanda, Babel, Andone

- Son 9 resmi maçta 2 galibiyet

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı.

Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

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