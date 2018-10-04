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Galatasaray, Porto’dan eli boş döndü

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Galatasaray, Porto’dan eli boş döndü
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşı karşıya geldi.  Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kaybetti. 

Maçtaki tek gol 49'uncu dakikada Marega'dan geldi.

Bu sonuçla temsilcimiz 3 puanda kalırken, Porto puanını 4 yaptı.

Gruptaki diğer maçta ise Schalke 04, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi ve puanını 4'e çıkarttı. Rus temsilcisinin puanı bulunmuyor.

Galatasaray gruptaki 3. maçını 24 Ekim'de Schalke 04 ile oynayacak. 

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