Galatasaray, Porto’dan eli boş döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşı karşıya geldi. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kaybetti.

Maçtaki tek gol 49'uncu dakikada Marega'dan geldi.

Bu sonuçla temsilcimiz 3 puanda kalırken, Porto puanını 4 yaptı.

Gruptaki diğer maçta ise Schalke 04, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi ve puanını 4'e çıkarttı. Rus temsilcisinin puanı bulunmuyor.

Galatasaray gruptaki 3. maçını 24 Ekim'de Schalke 04 ile oynayacak.