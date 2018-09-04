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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği nihai kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla karşılaşacak Galatasaraylılar, UEFA ile yapılan finansal fair-play anlaşması gereği 25 kişilik kadro hakkının 21'ini kullandı.

Galatasaray Kulübünden gönderilen ve UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan 21 kişilik nihai kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleciler: Fernando Muslera, İsmail Çipe

Defans: Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo

Orta saha: Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues

Forvet: Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru, Muğdat Çelik

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