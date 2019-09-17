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Galatasaray, Club Brugge deplasmanında

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika temsilcisi Club Brugge'a konuk olacak

Galatasaray, Club Brugge deplasmanında
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Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında Club Brugge'la başlayacak.

Jan Breydelstadion'daki karşılaşma TSİ 19.55'te başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak.

Muhtemel 11
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Babel, Feghouli, Falcao
GÖZLER FALCAO'NUN ÜZERİNDE OLACAK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak.

Transfer döneminin son günlerinde kadroya dahil edilen ve sarı-kırmızılı formayı ilk kez Süper Lig'deki Kasımpaşa karşılaşmasında giyen Falcao, takımının tek golünü attı.

Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı.

DİAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Geçen sezon Galatasaray kadrosunda yer alan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla eski takımına karşı görev alacak.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

BELHANDA SAKAT

Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda'nın sakatlığı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti.

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