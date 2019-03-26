banner255
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
Şampiyon Güney’de podyuma çıktı
2 0
11 0
 
Limassol’da başarıya koştular
Limassol’da başarıya koştular
18 0
68 0
Garga inadı
Garga inadı
47 0
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
10 0
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
113 0
banner82

Futbolda ırkçı saldırılar tırmanıyor

banner27

Futbolda ırkçı saldırılar devam ediyor. İngiltere'nin, Karadağ'a konuk olduğu maçta taraftarlar; Danny Rose, Callum Hudson Odoi ve Raheem Sterling'e ırkçı söylemlerde bulundu

banner262
Futbolda ırkçı saldırılar tırmanıyor
banner267

Avrupa'da ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor.

Karadağ - İngiltere mücadelesinde hedefteki isimler; Danny Rose, Hudson Odoi ve Raheem Sterling'di.

3 İngiliz futbolcu, 90 dakika boyunca ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Karşılaşmanın skorunu 5-1'e getiren golü atan Sterling, gol sevincini kulaklarını kapatarak yaşadı.

İngiliz yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda ise "Bazen sessizlik her şeyi daha iyi anlatır" dedi.
İngiltere milli takımının teknik direktörü Garry Southgate ise "Artık bu davranışları sonlandırmalıyız" diye konuştu:
“Burada yaşananlar kabul edilemez. Ülkemizde de bu durumları yaşıyoruz, bunların bitmesi için uğraş veriyoruz. Yaptırımlar yeterli değil. UEFA'ya da başvuruda bulunduk. Bunu sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.