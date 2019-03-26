Futbolda ırkçı saldırılar tırmanıyor

Futbolda ırkçı saldırılar devam ediyor. İngiltere'nin, Karadağ'a konuk olduğu maçta taraftarlar; Danny Rose, Callum Hudson Odoi ve Raheem Sterling'e ırkçı söylemlerde bulundu

Avrupa'da ırkçı saldırılar bitmek bilmiyor.

Karadağ - İngiltere mücadelesinde hedefteki isimler; Danny Rose, Hudson Odoi ve Raheem Sterling'di.

3 İngiliz futbolcu, 90 dakika boyunca ırkçı söylemlere maruz kaldı.

Karşılaşmanın skorunu 5-1'e getiren golü atan Sterling, gol sevincini kulaklarını kapatarak yaşadı.

İngiliz yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımda ise "Bazen sessizlik her şeyi daha iyi anlatır" dedi.

İngiltere milli takımının teknik direktörü Garry Southgate ise "Artık bu davranışları sonlandırmalıyız" diye konuştu:

“Burada yaşananlar kabul edilemez. Ülkemizde de bu durumları yaşıyoruz, bunların bitmesi için uğraş veriyoruz. Yaptırımlar yeterli değil. UEFA'ya da başvuruda bulunduk. Bunu sonlandırmak için elimizden geleni yapacağız”