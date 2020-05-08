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Futbolda devrim gibi karar

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Koranavirüs salgını futbolda kural değiştirdi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı. VAR kullanımı zorunluluğu da ortadan kalktı

Futbolda devrim gibi karar

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada futbol durdu. Bir çok ülkede takımlar yavaş yavaş antrenmanlara başlarken, ülke federasyonları liglerin kaldığı yerden devam etmesi için çalışmalar yapıyor.

FIFA, pandemi sırasında oyuncuların yeteri kadar antrenman yapamamaları ve yaz aylarında hava sıcaklığının futbolu olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile 5 oyuncu değişikliği hakkını gündeme taşıdı.

DÜNYAYI SARSAN KORONAVİRÜS SALGINI FUTBOLDA KURALLARI DEĞİŞTİRDİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın teklifini kabul etti. IFAB, 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini açıkladı.

IFAB'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre FIFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisi kabul edildi.

Takımlar, geçici olarak hayata geçirilecek uygulamayla bu yıl sonuna kadar yapılacak maçların 90 dakikalık normal süresinde 3 yerine 5 oyuncu değiştirebilecek.

UZATMAYA GİDEN MAÇLARDA 6. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEK

Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek. Normal sürede kullanılmayan değişiklik hakları, uzatma devrelerine aktarılacak.

NASIL YAPILACAK?

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre aralarında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

GEREKİRSE UZATILACAK

Ayrıca IFAB ve FIFA, gerektiği takdirde 2021'de tamamlanacak organizasyonlar için 5 oyuncu değişikliği hakkının uygulama süresini uzatacak.

VAR ZORUNLUĞU ORTADAN KALKTI

Öte yandan IFAB, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanımının zorunluluğunu da ortadan kaldırıldı. Beş oyuncu değişikliği hakkı ve VAR sistemi kullanımı, ülke federasyonlarının takdirine bırakıldı.

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