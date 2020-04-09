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Futbol kurallarında flaş değişiklik

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, futbolda yeni kural değişiklikleri yaptı. Elle oynama ve penaltı pozisyonları için getirilen değişiklikler gelecek sezondan itibaren uygulanabilecek

Futbol kurallarında flaş değişiklik

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB, bazı pozisyonlarda kural değişikliğine gitti.

Yeni kurallarda, önemli değişiklikler göze çarpıyor.

Elle oynamalarda artık "tişört bölgesi"ne dikkat edilecek.

Omuz ile dirseğin yarısının üstünden itibaren olan oynamalar "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek.

Daha altı ise elle oynama olarak görülecek.

Bir hücumcu ya da takım arkadaşı tarafından, gol ya da bariz bir şut sırasında "Kasıtlı olmayan" elle oynama durumunda ise pozisyon incelenecek.

Penaltılara giden maçlarda; normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar geçerli olmayacak.

Penaltı atışı sırasında, kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı alacak sonrasında ihlal devam ederse sarı kart ile cezalandırılacak.

Kalecinin yaptığı kural ihlali sonrasında penaltı atışı golle sonuçlanmaz ise kaleci, penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse atış tekrarlanacak.

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