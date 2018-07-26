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Fulham transferde atağa kalktı

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Fulham transferde atağa kalktı
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İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'da forma giyen Andre Schürrle'yi iki sezonluğuna kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Alman oyuncunun iki sezonluğuna kiralanması konusunda Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Andre Schürrle, Fulham'da bu sezon 14 numaralı formayı giyecek.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzaklaşan Schürrle, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla ligde 18 maçta 1 gol atabilmişti.

Fulham, bu sezon Schürrle'nin yanı sıra Beşiktaş'ın İspanyol file bekçisi Fabricio Agosto Ramirez ile Nice'den Jean Michael Seri ve Maxime Le Marchand'ı kadrosuna kattı.

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