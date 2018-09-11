Fransız devi dijital para çıkarıyor

Fransız futbol devi Paris Saint-Germain, taraftarlarının kullanımına sunulmak üzere bir dijital para geliştiriyor

Dünyanın en zengin futbol kulüplerinden biri olan PSG, Fransız medya kuruluşu Capital’e göre taraftarları için bir kripto para çıkarmak amacıyla Malta merkezi birBlockchain şirketiyle birlikte çalışıyor.

Geçtiğimiz sene, Barcelona’ya 257 milyon dolar ödeyerek Neymar‘ı kadroya katan ve Brezilyalı yıldızı futbol tarihinin en pahalı oyuncusu haline getiren kulüp, Chiliz adındaki bir şirketle anlaşma yaptı.

PSG, dijital paranın, 2019 yılının ilkbaharında çıkarılacağını ve taraftarların bu dijital parayı, bir mobil uygulama aracılığı ile satın alabileceklerini bildirdi.

Kulüp, dijital para sahiplerinin PSG ile alakalı sorularda oy kullanma hakkına sahip olacağını da ifade etti. Bu sistemde bir taraftar ne kadar çok dijital para sahibi olursa o kadar çok oy hakkı elde edecek. Bununla birlikte kulüp dijital para sahiplerinin oyuncu transferleri gibi önemli kararlarda söz sahibi olamayacağını bildiriyor. Taraftarlar oy hakkını transferlerden ziyade dostluk maçlarının nerede yapılacağı veya bir sonraki kulüp formasının neye benzemesi gerektiği gibi konularda kullanabilecek.

PSG ek olarak dijital para sahiplerinin özel tekliflerden de faydalanabileceğini, özel bilet teklifleri alabileceklerini ve oyuncu-taraftar buluşmaları gibi etkinliklere katılabileceklerini aktardı.

Taraftarlar, dijital paraları uygulama üzerinden kartla veya kripto para borsaları aracılığıyla satın alabilecekler. PSG’nin anlaşmaya vardığı şirket olan Chiliz, dijital paraların kulübün sadece Paris’te değil, küresel olarak taraftarlarıyla etkileşime girmesine yardımcı olacağını söylüyor.