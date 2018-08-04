banner107
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
26 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
29 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
60 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
23 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
100 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
23 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
221 0
banner82
banner147

Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in

banner27

Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'yu 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı

Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in
banner137

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen organizasyonda, geçen senenin kupa ve lig şampiyonu PSG ile ligi ikinci sırada tamamlayan Monaco, Çin'in Shenzhen kentindeki Universiade Spor Merkezi'nde karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, 33. dakikada frikikten Angel Di Maria, 40. dakikada ise Christopher Nkunku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan ve kontrataklarla etkili olan PSG, 67. dakikada Timothy Weah ve 90+2'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Di Maria'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

PSG, üst üste 6'ncı, toplamda ise 8'inci kez organizasyonda kupanın sahibi oldu.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.