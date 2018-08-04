Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in

Fransa Süper Kupası'nda Paris Saint-Germain (PSG), Monaco'yu 4-0 mağlup ederek kupaya uzandı

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen organizasyonda, geçen senenin kupa ve lig şampiyonu PSG ile ligi ikinci sırada tamamlayan Monaco, Çin'in Shenzhen kentindeki Universiade Spor Merkezi'nde karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, 33. dakikada frikikten Angel Di Maria, 40. dakikada ise Christopher Nkunku'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan ve kontrataklarla etkili olan PSG, 67. dakikada Timothy Weah ve 90+2'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Di Maria'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.

PSG, üst üste 6'ncı, toplamda ise 8'inci kez organizasyonda kupanın sahibi oldu.