Fransa Kupası, Monaco'yu yıkan PSG'nin

Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı. Paris ekibi böylece Fransa Kupası'nı üst üste 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi

Bordeaux'da Matmut-Atlantique stadında yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı. Maça hızlı başlayan PSG, 8. dakikada Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Angel Di Maria takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda oyuna daha hakim olan PSG, 85. dakikada Cavani'nin golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle üst üste 5'inci kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 7'inci şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl da Fransa Lig Kupası finalinde Monaco ile karşılaşan PSG, 4-1 kazandığı mücadele sonrası kupayı almıştı.