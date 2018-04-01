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Fransa Kupası, Monaco'yu yıkan PSG'nin

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Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı. Paris ekibi böylece Fransa Kupası'nı üst üste 5. kez müzesine götürme başarısı gösterdi

Fransa Kupası, Monaco'yu yıkan PSG'nin
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Bordeaux'da Matmut-Atlantique stadında yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, 8. dakikada Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 21. dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldız futbolcusu Angel Di Maria takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyuna daha hakim olan PSG, 85. dakikada Cavani'nin golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle üst üste 5'inci kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 7'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Geçen yıl da Fransa Lig Kupası finalinde Monaco ile karşılaşan PSG, 4-1 kazandığı mücadele sonrası kupayı almıştı.

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