Fransa ikide iki yaptı

2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Fransa, ikinci sınavında Peru'yu 1-0 mağlup etti

C Grubu'nda ilk maçında Avustralya'yı VAR uygulaması ile 2-1 yenen Fransa, Peru'yu 4. dakikada Kylian Mbappe'nin golü ile geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kylian Mbappebu golü ile adını Fransa futbol tarihine yazdırdı. Mbappe, Fransa formasıyla büyük turnuvalarda gol atan en genç futbolcu ünvanını ele geçirdi. Bu rekor daha önceden David Trezeguet'e aitti.

C Grubu'ndaki son maçlar 26 Haziran Salı günü 17'de oynanacak.

Fransa son maçını grubun bir diğer iddialı takımı Danimarka ile oynayacak.