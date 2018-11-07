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Frankfurt taraftarlarına, Güney'e geçiş izni verilmeyecek

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Eintracht Frankfurt taraftarlarının, İstanbul Havaalanı’ndan, Ercan Havaalanı’na bilet fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle Ercan’ı tercih etmesi sonrasında Güney Kıbrıs makamlarının, taraftarların Güney’e geçişine izin vermeyeceği öğrenildi

Frankfurt taraftarlarına, Güney'e geçiş izni verilmeyecek
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Hamit SAKALLI

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak olan Apollon Limasol – Eintracht Frankfurt mücadelesi öncesinde Alman taraftarların Kıbrıs’a nereden geleceği konusu Güney’de gündeme oturdu. Güney makamlarının elde ettiği bilgilere göre yüzlerce Frankfurt taraftarı İstanbul aktarmalı Ercan uçuşunu tercih ederek adaya geldi. Alman taraftarların bilet fiyatlarının daha uygun olması nedeniyle bu yolu tercih ettiği ve Kuzey’den Güney’e geçerek GSP stadına gitmek istedikleri belirtildi. Ercan’dan adaya girişleri yasa dışı sayan ve Kuzey’den Güney’e geçiş izni vermeyen Rum makamlarının bu konuda tavrının ne olacağı merakla bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre Güney Kıbrıs’ın kapılarda alarm durumuna geçip kontrolleri sıklaştırdığı ve yetkili makamların Ercan üzerinden adaya giriş yapan Alman taraftarların Güney’e geçişine kesinlikle izin vermeyeceği söyleniyor.

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