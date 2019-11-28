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Flamengo'da çifte kupa coşkusu

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Flamengo ikinci kupasına da kavuştu. Kırmızı siyahlıların Libertadores Kupası'ndan sonra gelen Brezilya Ligi şampiyonluğunu, Maracana Stadyumu'nda binlerce taraftarı önünde kutlandı

Flamengo'da çifte kupa coşkusu

Teknik direktör JorgeJesus yönetiminde rüya gibi bir sezon geçiren Flamengo, çifte kupa coşkusu yaşıyor.

Libertadores Kupası'nın ardından Brezilya Ligi şampiyonluğunu da kazanan kırmızı siyahlı ekip, ligde Ceara'yı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından ikinci kupasını kavuştu.

Rio ekibi, bu destansı başarının sevincini, Maracana Stadyumu'nu dolduran on binlerce taraftarıyla paylaştı.

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan JorgeJesus, kazanılan başarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Deneyimli çalıştırıcıya bundan sonraki hedefi de soruldu. Bu soruya gülerek cevap veren JorgeJesus, "Libertadores Kupası ve Brezilya Ligi Şampiyonluğu kazandıktan sonra bunun bir üst seviyesi; ancak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olabilir" ifadesini kullandı.

Diğer yandan İngiliz Basını tarafından da 65 yaşındaki teknik adamla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'ın, MarcoSilva ile yolları ayırıp, JorgeJesus'u takımın başına getireceği öne sürüldü.

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