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Flamengo 35 yıl sonra yarı finalde

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Copa Libertadores çeyrek finalinde 2-0’ın rövanşında deplasmanda Internacional ile 1-1 berabere kalan Flamengo 35 yıl aradan sonra adını yarı finale yazdırdı

Flamengo 35 yıl sonra yarı finalde
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Copa Libertadores çeyrek finalinde Flamengo deplasmanda Internacional ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 62. dakikada Rodrigo Lindoso ile 1-0 öne geçse de Flamengo bu gole 85. dakikada Gabriel ile karşılık verdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca taraflar 1-1’e razı oldu.

Bu sonuçla ilk maçtaki 2-0’lık skor avantajını elinde bulunduran Flamengo, Copa Libertadores’te 35 yıl aradan sonra adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Flamengo sahasında oynadığı ilk maçta Internacional’i 2-0 mağlup etmişti.

Organizasyonun diğer maçında Boca Juniors, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında LDU Quito ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen diğer takım oldu.

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