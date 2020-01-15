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Fiorentina çeyrek finalde

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İtalya Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fiorentina, Serie A'nın flaş ekibi Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı

Fiorentina çeyrek finalde

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Fiorentina ile Atalanta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Maça hızlı başlayan Fiorentina, PatrickCutrone'nin 11. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

Konuk ekip Atalanta, 67. dakikada JosipIlicic'in golüyle skora dengeyi getirdi.

84. dakikada Fiorentina adına sahneye çıkan PolLirola, takımına galibiyeti getiren golü attı. Mücadele Fiorentina'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Fiorentina, çeyrek finalde Inter ile karşılaşacak.

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