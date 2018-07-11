Finalin adı: Hırvatistan - Fransa

Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan mücadelede İngiltere 5'inci dakikada Kieran Trippier'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Hırvatistan, 68. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle eşitliği sağladı.
Maçın 90 dakikalık bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi.
Hırvatistan, maçın ikinci uzatma bölümünün 109. dakikasında Mario Mandzukic'in attığı golle İngiltere karşısında 2-1 öne geçti.
120 dakika sonunda başka gol olmayınca Hırvatistan, maçtan 2-1 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.
Hırvatistan finalde Fransa ile karşılaşacak. Final mücadelesi 15 Temmuz Pazar günü saat 18'de oynanacak.