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Finalin adı: Hırvatistan - Fransa

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2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Hırvatistan finalde Fransa'nın rakibi oldu

Finalin adı: Hırvatistan - Fransa
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Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanan mücadelede İngiltere 5'inci dakikada Kieran Trippier'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.  

Hırvatistan, 68. dakikada Ivan Perisic'in attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın 90 dakikalık bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gidildi. 

Hırvatistan, maçın ikinci uzatma bölümünün 109. dakikasında Mario Mandzukic'in attığı golle İngiltere karşısında 2-1 öne geçti.

120 dakika sonunda başka gol olmayınca Hırvatistan, maçtan 2-1 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi. 

Hırvatistan finalde Fransa ile karşılaşacak. Final mücadelesi 15 Temmuz Pazar günü saat 18'de oynanacak. 

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