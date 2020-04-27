FIFA’dan kulüplere 5 oyuncu değişikliği önerisi

FIFA, futbolda bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Koronavirüsün etkileri nedeniyle kulüplere geçici olarak bir maçta 5 oyuncu değiştirme hakkı verilmesi gündemde

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun fikstürde "fazla yüklenme" sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu.

Buna göre takımlar, 90 dakika içinde 3 yerine 5 değişiklik yapabilecek. Eleme usulüyle oynanan ve uzatmaya giden maçlarda ise 6. oyuncu değişikliği gerçekleştirilebilecek.

Takımlar 5 oyuncu değişikliğini, karşılaşmalardaki gereksiz duraksamaları engellemek için devre arasında ve müsabaka sırasında oyunu en fazla 3 kez durdurabilecek şekilde yapacak.

Öneri doğrultusunda geçici olarak getirilecek 5 oyuncu değişikliği hakkı, tüm kulüp ve milli takım maçlarında gelecek sezon sonuna kadar uygulanacak.

Futbolda oyun kurallarından sorumlu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), FIFA'nın önerisini onaylaması halinde 5 oyuncu değişikliği hakkı hayata geçirilecek.

UEFA'DAN ÜYE ÜLKELERE 236,5 MİLYON EUROLUK ÖDEME

UEFA 55 üye ülke federasyonlarına koronavirüs ile mücadele kapsamında 236,5 milyon euroluk ödeme gerçekleştirdi.

UEFA HatTrick, bu fonu Federasyonlara yerel liglerin belirli alanlarda geliştirilmesi ve artan maliyetlerin karşılanması amacıyla sağladı. Bununla birlikte, UEFA, koronavirüsün tüm düzeylerde futbol üzerindeki olumsuz etkileri ışığında her Federasyonun kendi önceliklerini belirlemesine izin vermeye karar verdi.2024 yılına kadar, #UEFAHatTrick programı üyelerine 2,6 milyar avro sağlayacaktır.