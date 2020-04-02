FIFA kulüplere maddi destek için harekete geçti

FIFA koronavirüs nedeniyle ekonomik dar boğaza giren kulüplere yardım elini uzatacak. Dünya futbolunun patronu, "Zor zamanlarda federasyonlara ve kulüplere destek olmak görevimiz" açıklaması yaptı

FIFA, koronavirüs nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren kulüplere destek olacak.

Salgın sebebiyle futbol organizasyonlarının durması, kulüplerin gelirlerini kaybetmesine neden olmuştu.

Borçlarını ödeyemeyen birçok kulüp, gelecek endişesi duymaya başladı.

Slovakya'da 7 şampiyonluğu bulunan MSK Zilina kulübü, iflas ettiğini açıkladı.

Uruguay Futbol Federasyonu, maaşlarını ödeyemeyeceği gerekçesiyle 400 kişiyi işten çıkardı.

Dünyanın büyük kulüpleri bile ekonomik anlamda zorlanmaya başladı.

Barcelona, Bayern Münih ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, futbolcu ücretlerinde indirime gitti.

FIFA, yaşanan bu sorunlara kayıtsız kalmadı.

Merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan kurum, krizle karşı karşıya olan futbol endüstrisi için acil durum fonu oluşturdu.

Başkanlığını Gianni İnfantino'nun yaptığı FIFA, "Mali açıdan güçlü bir durumdayız. Zor zamanlarda futbola yardım etmek görevimiz. Bunun için çalışmalara başladık" açıklaması yaptı.

Amerika'nın New York Times gazetesi de FIFA'nın 2 milyar 740 milyon dolarlık nakit rezervini kullanarak, federasyonlara yardım edeceğini öne sürdü.