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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final günü

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final günü
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2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El Ayn arasında bugün oynanacak karşılaşmayla yaşanacak.

Organizasyonun finalinde, daha önce kupayı 3 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı unvanını ezeli rakibi Barcelona ile paylaşan Real Madrid ve tarihinde ilk kez bu tura kalma başarısı gösteren ev sahibi El Ayn karşılaşacak.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda KKTCSİ 18.30'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

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