FIFA dünya sıralamasında bir ilk

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveyi, aynı puana sahip Fransa ile Belçika paylaştı

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-0 mağlup eden Belçika, son dünya şampiyonu Fransa ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

Fransa ve Belçika'nın bin 729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, bin 663 puanla Brezilya takip etti.

A Milli Takım, bin 456 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle: