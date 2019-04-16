banner255
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
1 0
46 0
 
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
55 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
32 0
Solkanat kanatlandırır
Solkanat kanatlandırır
140 0
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
Kıb-Tek'den elektrik kesintisi duyrusu
120 0
Tehlike geliyorum diyor
Tehlike geliyorum diyor
47 0
banner82

FIFA'dan eski başkana ömür boyu men

banner27

FIFA Etik Kurulu Adalet Komisyonu, eski Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı ve FIFA yetkilisi Jose Maria Marin'e ömür boyu men cezası verdi

banner262
FIFA'dan eski başkana ömür boyu men
banner267

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2012-2015 yılları arasında CBF, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) organizasyonlarının yayın hakkı anlaşmaları sürecinde rüşvet aldığı tespit edilen Marin, tüm futbol faaliyetlerinden ömür boyu men edildi. Marin ayrıca 1 milyon İsviçre frangı para cezası da aldı.

86 yaşındaki Marin, 2018'in ağustos ayında New York'un Brooklyn bölgesindeki mahkemede görülen yolsuzluk davasında, 4 yıl hapis ve 1,2 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.