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FIFA'dan devrim gibi karar

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FIFA Başkanı Gianni Infantino, iki yılda bir 8 uluslararası takımın katılacağı mini bir Dünya Kupası düzenlemeyi planladıklarını açıkladı

FIFA'dan devrim gibi karar
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Reuters'in haberine göre; "Final 8" olarak adlandırılan turnuva gelecek 12 yıllık süreçte 25 milyar dolarlık bir değere kavuşacak. Turnuvanın uluslararası futbolu yeniden canlandırmak için iddialı bir planın parçası olan küresel bir Uluslar Ligi müsabakasının doruk noktası olması amaçlanıyor.
2021 yılından başlayarak her Ekim veya Kasım ayları arasında gerçekleşecek olan turnuva haklarını güvence altına almak için kimliği belirsiz bir yatırımcı şirketinin 25 milyar dolar harcamayı teklif ettiğini belirtti..
Projenin hayata geçmesi durumunda ise şu anda Dünya Kupası'ndan önceki yılda düzenlenen Konfederasyon Kupası kaldırılacak.

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