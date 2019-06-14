 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Koral Bozkurt güven tazeledi
Koral Bozkurt güven tazeledi
34 0
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
Hazard'dan Real Madrid'e 5 yıllık imza
7 0
 
35 0
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
Durak mı yoksa çöplük mü anlamak zor
18 0
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
Onkoloji Servisi’nde karne sevinci
13 0
Düzova liderlik aşkına kazandı
Düzova liderlik aşkına kazandı
590 0
Doğadaki canlıları unutmayalım
Doğadaki canlıları unutmayalım
20 0
banner82

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası sahibi belli oluyor

banner27

20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Ukrayna ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Dev mücadele bugün saat 19.00'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak

banner315
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası sahibi belli oluyor
banner267

FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası sahibini buluyor. Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada Güney Kore ile Ukrayna, bugün şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.

FİNALE BÖYLE GELDİLER

İki takım da tarihlerinde ilk kez finale çıkma başarısı gösterdi.

Kupada finale yükselen takımlardan Ukrayna; Katar, ABD ve Nijerya ile birlikte yer aldığı D Grubu'nu 7 puanla lider bitirdi.

Ukrayna, son 16 turunda Panama'yı 4-1, çeyrek finalde Kolombiya ve yarı finalde İtalya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ederek finale çıkmayı başardı.

Diğer finalist Güney Kore; Portekiz, Güney Afrika ve Arjantin ile F Grubu'nda mücadele etti. Topladığı 6 puanla Arjantin'in ardından averajla ikinci sırada yer alan Güney Kore, son 16 turuna adını yazdırdı.

Son 16 turunda Japonya'yı 1-0'la geçen Güney Kore, çeyrek finalde normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 tamamlanan maçta penaltı atışları sonucu Senegal'i saf dışı bıraktı. Güney Kore, yarı finalde de Ekvador'u 1-0 yenerek finalist oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.