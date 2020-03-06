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Fernandes geldi, United değişti

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Manchester United'ın devre arası transferi Bruno Fernandes, takımının yükselişinde önemli pay sahibi oldu.İngiliz ekibi, Portekizli futbolcunun forma giydiği 7 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi

Fernandes geldi, United değişti

Bruno Fernandes, Manchester United'ın çehresini değiştirdi.

Devre arasında 55 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Portekizli futbolcu, gösterdiği performansla takımını taşıyan isimlerden biri oldu.

Premier Lig'de 4 maça çıkan başarılı orta saha, 2 galibiyet 2 beraberlik görürken; bu maçlarda 2'şer gol ve asist ile takımına katkıda bulundu.

Fernandes; İngiltere Federasyon Kupası'nda 1, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez forma giydi.

Toplamda 7 resmi maçta sahada yer alan Portekizli yıldız, 3 gol, 2 asist ile oynadı.

Manchester United, 4 galibiyet 3 de beraberlik elde ettiği bu müsabakalarda yenilgi yüzü görmedi.

Bu maçlarda 15 gol atan Manchester ekibi, kalesinde ise 2 gole engel olamadı.

25 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Sporting Lizbon'da 137 maçta 63 gol ve 52 asistle oynamıştı.

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