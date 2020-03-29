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Ferdinand Premier Lig'in iptal edilmesini istiyor

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Manchester United'in eski yıldızı Rio Ferdinand, koronavirüs nedeniyle Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru olacağına inanıyor

Ferdinand Premier Lig'in iptal edilmesini istiyor

Efsane stoper "Liverpool şampiyon ilan edilmemeli, sezonu sıfırlayın ve uygun zamanda yeniden başlatın" ifadesini kullandı.

Rio Ferdinand koronavirüs nedeniyle Premier Lig'in iptal edilmesini istedi.

İngilizlerin efsane stoperi, 30 Nisan'a ertelenen Premier Lig'in bu sezon oynatılmamasının ve 25 puan farkla lider olsa bile Liverpool'un şampiyon ilan edilmemesinin en doğru karar olacağını söyledi.

Böyle zamanlarda sporun ikinci planda kaldığını belirten Rio Ferdinand, "Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorsun diyenler çıkacaktır. İnanın eğer benim takımım da lider olsa, yine aynı şeyleri söylerdim. Kendi menfaatimden önce insanların sağlığını önemsiyorum" diye konuştu.

Bu sıkıntılı süreçte şampiyonluğun veya küme düşmenin hiçbir öneminin olmadığını belirten efsane stoper "Herkesin iyiliğini düşünüyorum. Bu, siyah ve beyaz kadar net bir durum. Sezonu iptal edin ve uygun zamanda tekrar başlatın. Sonuçta ne karar alınırsa alınsın memnun olmayanlar çıkacaktır. Bu şartlarda herkesi memnun edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

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