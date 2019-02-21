Fener’e yazık oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Rus ekip Zenit'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz, Ozdoev'in 4. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi Zenit, 37. dakikada Azmoun ile skoru 2-0 yaptı. Temsilcimiz Fenerbahçe Mehmet Topal ile 43. dakikada skoru 2-1 yaptı ve tur için umutlandı.

Ancak 76. dakikada Zenit, Azmoun ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1 Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadeleyi 3-1 kazanan Rus ekibi üst tura yükselirken temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.