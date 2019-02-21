banner255
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
3 0
Halkın jargonunu değiştiren diziler
Halkın jargonunu değiştiren diziler
22 0
 
Yiyeceklerin besin değerini düşüren 12 hata
Yiyeceklerin besin değerini düşüren 12 hata
12 0
16 0
16 0
“Devletin halini, patlayan ışık ortaya koyuyor”
“Devletin halini, patlayan ışık ortaya koyuyor”
79 0
Filenin sultanı LAÜ
Filenin sultanı LAÜ
22 0
banner82

Fener’e yazık oldu

banner27

Fener’e yazık oldu
banner215

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Rus ekip Zenit'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertli temsilcimiz, Ozdoev'in 4. dakikada attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibi Zenit, 37. dakikada Azmoun ile skoru 2-0 yaptı. Temsilcimiz Fenerbahçe Mehmet Topal ile 43. dakikada skoru 2-1 yaptı ve tur için umutlandı.  

Ancak 76. dakikada Zenit, Azmoun ile farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1 Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadeleyi 3-1 kazanan Rus ekibi üst tura yükselirken temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.