Fenerbahçe, Zagreb deplasmanında

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak

Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda 20 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak olan karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa'daki 223. maçına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımına elenmesinin ardından statü gereği doğrudan gruplara katıldı.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile Belçika temsilcisi Anderlecht karşı karşıya gelecek.