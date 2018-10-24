Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında

Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.
Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.
Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.