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Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında 25 Ekim Perşembe günü Belçika'nın Anderlecht takımıyla deplasmanda karşılaşacak

Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanında
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Constant Vanden Stock Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan Georgi Kabakov yönetecek.

Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e 4-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

Hein Vanhaezebrouck yönetimindeki ev sahibi ekip ise grupta puanla tanışamadı.

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik isim bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci'nin isimleri ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

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