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Everton deplasmanda kazandı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti

Everton deplasmanda kazandı
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Ligin 8. haftasında King Power Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Everton, 7. dakikada Brezilyalı golcüsü Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Leicester City, 40. dakikada Ricardo Pereira'nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Leicester City'de Wes Morgan, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Everton, 77. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un uzak mesafeden golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun 71. dakikada Tom Davies'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ise kadroda yer almadı.

İki takım da puanını 12'ye çıkardı.

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