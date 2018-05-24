Everton'da soyunma odası 'savaş alanı'na döndü

Milli yıldız Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton soyunma odasında sıkıntılı günler yaşanıyor. Senegalli forvet Niasse'nin takım içinde huzursuzluk çıkarttığı ve takım arkadaşlarının da 'O gitmezse biz gideriz' dedikleri bildirildi

Ada ekibinde forma giyen forvet oyuncusu Oumar Niasse'nin takım içerisinde ciddi sıkıntılar yarattığı, bu sebeple de Everton'lı pek çok diğer oyuncunun ortak bir karar aldığı öğrenildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Goodison Park'ta soyunma odası Niasse yüzünden adeta 'savaş alanı'na döndü.

Başta 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Tom Davies olmak üzere pek çok ismin burnundan getirdiği öğrenilen Niasse'nin takım içerisinde bir kenetlenme yarattığı belirtildi. Bu kenetlenme ise onun adına pek hayırlı olmayacak türden. Zira, Everton'lı pek çok oyuncu Niasse'nin takımdan gönderilmemesi halinde kendilerinin ayrılacağını yönetime iletmiş durumda.

Tom Davies'in sıkıntıyla ilgili yakın bir arkadaşına "Bu olanlardan sıkıldım artık. Her gün moralim yerle bir oluyor" dediği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, takımın önde gelen tecrübeli isimlerinden birinin de bir gazeteciye "Herkese Oumar'ın gönderilmemesi halinde yönetime transfer talebinde bulunmalarını söyledim. Eğer o giderse problem de ortadan kalkar" dediği Ada basınında yer alan diğer bir iddia.

Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun ara transfer döneminde Everton'a transfer olduktan kısa süre sonra İngiliz basınında, Niasse'nin bu transferden hoşnut olmadığı ve Cenk'e soğuk davrandığı yönünde haberler yayınlanmıştı.

