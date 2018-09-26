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EURO 2024 için gözler Nyon'da

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Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke bugün belli olacak

EURO 2024 için gözler Nyon'da
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EURO 2024'e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde TSİ 15.45'te başlayacak törende açıklanacak.

KİM OY KULLANACAK

UEFA başkan ve yardımcıları ile UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye ile Almanya arasında bir seçim yaparak EURO 2024'ün ev sahibini belirleyecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, başkan yardımcıları İsveçli Karl-Erik Nilsson, Portekizli Fernando Gomes, Ukraynalı Grigoriy Surkis, İtalyan Michele Uva ve İngiliz David Gill ile UEFA yönetim kurulu üyeleri Polonyalı Zbigniew Boniek, Macar Sandor Csanyi, İrlandalı John Delaney, İsviçreli Peter Gillieron, Fransız Florence Hardouin, Bulgar Borislav Mihaylov, İspanyol Juan Luis Larrea Sarobe, Hırvat Davor Suker, Hollandalı Michael van Praag, İtalyan Andrea Agnelli, İngiliz Ivan Gazidis seçimde oy kullanacak.

SERVET YARDIMCI, GRİNDEL VE OLSSON OY KULLANAMAYACAK

Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu organizasyonda Alman ve Türk vatandaşı olan UEFA başkan yardımcıları ya da UEFA yönetim kurulu üyeleri UEFA EURO 2024 adaylığı seçiminde oy kullanamayacak.

Ayrıca, UEFA Yönetim Kurulu üyesi İsveçli Lars-Christer Olsson da sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayacak.

Böylece, UEFA Başkan Yardımcısı Alman Reinhard Grindel, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Türk Servet Yardımcı ve İsveçli Olsson dışında kalan 17 kişi EURO 2024 organizasyonunu düzenleyecek ülkeyi seçecek.

Etiketler; #Euro 2024
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