EURO 2020'nin kuraları çekildi

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekildi. Türkiye A Milli Futbol Takımı A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre’ye yer aldı

Şampiyona tarihinde ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kura çekimi yapıldı. Türkiye'nin A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler'le mücadele edeceği şampiyonanın açılış maçı, A Grubu'nda ev sahibi İtalya ile Türkiye arasında 12 Haziran'da oynanacak

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki ROMEXPO Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 4'er takımlı 6 grup ortaya çıktı. Elemeler vasıtasıyla EURO 2020'ye katılım hakkı kazanan 20 ülke gruplara yerleşirken, 4 gruptaki birer takım Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edeceği EURO 2020 Finalleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: TÜRKİYE, İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Uluslar Ligi play-off D veya A Grubu birincisi

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Uluslar Ligi play-off C Grubu birincisi, Çekya

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Uluslar Ligi play-off B Grubu birincisi

F Grubu: Uluslar Ligi play-off A veya D Grubu birincisi, Portekiz, Fransa, Almanya

Açılış maçını İtalya ile Türkiye oynayacak

Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak.

İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak.

Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak.

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 formatı

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.

Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu

EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri

EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran

2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran

3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran

İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran

Çeyrek final: 3-4 Temmuz

Yarı final: 7-8 Temmuz

Final: 12 Temmuz

Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:

A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)

C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)

D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)

E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)

F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)