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EURO 2020 kura çekiminde torbalar belli oldu

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinin kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu

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EURO 2020 kura çekiminde torbalar belli oldu
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EURO 2020 eleme gruplarının torbaları, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla belirlendi. Türkiye'nin 3. torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralıkta gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

Kura çekimindeki torbalar şöyle:

UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre

1. torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2. torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3. torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5. torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

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