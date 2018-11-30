EURO 2020 için kuralar çekiliyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme gruplarının kura çekimi, 2 Aralık Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Dublin Kongre Merkezi'nde TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF'yi başkan Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, milli takımlar müdürü Hüseyin Coşkun ve milli takımlar iletişim koordinatörü Türker Tozar temsil edecek.

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyona katılacak.

EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, 3. torbada yer alırken, UEFA Uluslar A Ligi gruplarını ilk sırada bitirerek bu organizasyonun finallerinin play-off aşamasına kalan ülkeler için ise ayrı bir torba oluşturuldu.

Oluşturulan torbalarda şu takımlar yer aldı:

Uluslar Ligi: İsviçre, Portekiz, Hollanda, İngiltere

1. Torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2. Torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya

3. Torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. Torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya

5. Torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. Torba: Letonya, Lihtenştayn, Andorra, Malta, San Marino

- Kura çekimi prosedürü

EURO 2020 finalleri, Avrupa Şampiyonası'nın ilk kez düzenlendiği 1960 yılının 60. yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek. 24 takımın katılımıyla haziran-temmuz aylarında oynanacak finallere, UEFA'ya üye 55 ülkenin hiçbiri doğrudan katılamayacak.

Takımlar, beşerli 5 grup ve altışarlı 5 grup olmak üzere 10 grupta mücadele edecek. A'dan E'ye kadar olan gruplarda 5, F'den J'ye kadar olan gruplarda ise 6 takım yer alacak.

Grupların belli olmasının ardından, tüm eleme gruplarının fikstürleri UEFA yönetimi tarafından ilan edilecek.

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada, grup maçları çift devreli lig usulüne göre Mart-Kasım 2019 döneminde oynanacak. İkinci aşamada ise play-off karşılaşmaları yapılacak.

Kura çekimi, Uluslar Ligi torbasında yer alan takımların gruplara yerleştirilmesi ile başlayıp 1. torba ile devam edecek ve son olarak 6. torbaya gelinecek.

Kural olarak, adı çekilen takımlar, gruplara alfabetik sıraya göre yerleştirilecek.

6. torbada yalnızca 5 takım bulunduğundan, bu ekipler F'den J'ye kadar olan grupların 6. pozisyonuna yerleştirilecek.