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EURO 2020 Elemeleri'nde son hafta başlıyor

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçları bugün başlayacak

EURO 2020 Elemeleri'nde son hafta başlıyor

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 10. hafta maçları, 17-19 Kasım tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan ve EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 22.45'te Andorra'nın konuğu olacak.

Elemelerin son haftasında A, B ve H gruplarında bugün oynanacak 7 maçın programı (TSİ) şöyle:

A Grubu

20.00 Bulgaristan-Çekya

20.00 Kosova-İngiltere

B Grubu

17.00 Sırbistan-Ukrayna

17.00 Lüksemburg-Portekiz

H Grubu

22.45 Arnavutluk-Fransa

22.45 Andorra-Türkiye

22.45 Moldova-İzlanda

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