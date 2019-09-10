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EURO 2020 Elemeleri'nde gollü hafta

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti. Hollanda ve Belçika, rakiplerini 4'ledi

EURO 2020 Elemeleri'nde gollü hafta
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EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.

Belçika, Kevin De Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada De Bruyne'den geldi.

Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında bugün (10.09.2019) oynanacak 7 maçla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-2

Estonya-Hollanda: 0-4

E Grubu:

Azerbaycan-Hırvatistan: 1-1

Macaristan-Slovakya: 1-2

G Grubu:

Slovenya-İsrail: 3-2

Polonya-Avusturya: 0-0

Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2

I Grubu:

İskoçya-Belçika: 0-4

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

Rusya-Kazakistan: 1-0

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