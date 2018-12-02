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EURO 2020'de eleme grupları belli oldu

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EURO 2020'de eleme grupları belli oldu
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin'de yapıldı.

Çekilişe 3. torbadan giren A Milli Futbol Takımı, ilk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

EURO 2020 Elemeleri'ndeki grup eşleşmeleri şöyle:

A Grubu: İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B Grubu: Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C Grubu: Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D Grubu: İsviçre, Danimarka, İrlanda, Gürcistan, Cebelitarık

E Grubu: Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F Grubu: İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G Grubu: Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H Grubu: Fransa, İzlanda, Türkiye, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I Grubu: Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J Grubu: İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

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