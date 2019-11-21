ESPN ödüllerine Liverpool damgası

ESPN, 2019'un en iyi futbolcularını seçti. 10 ayrı kategorideki ödüllerin 5'ini Liverpool'un kazanması dikkat çekti. Messi ve Ronaldo rekabetinin yer aldığı en iyi forvet kategorisinde bu kez gülen taraf Barça'nın Arjantinli yıldızı oldu

Dünyanın önde gelen spor medyası kuruluşlarından ESPN, 2019 yılının en iyilerini belirledi.

Mevkilere göre yapılan değerlendirmeye son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool damga vurdu.

Kırmızılar 10 kategorinin 5'inde zafere ulaştı.

En iyi teknik direktör ödülü JurgenKlopp'un olurken, savunma bölgesindeki tüm ödüller de yine Alman çalıştırıcının öğrencilerine gitti.

En iyi kaleci Alisson, en iyi sağ bek Trent Alexander-Arnold, en iyi stoper Virgil Van Dijk ve en iyi sol bek Andrew Robertson seçildi.

En iyi merkez orta saha ödülünü Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Chelsea'nin yıldızı N'goloKante kazandı.

En iyi ofansif orta saha ise Manchester City ile Premier Lig Şampiyonluğu yaşayan Portekizli BernardoSilva oldu.

Manchester City teknik direktörü PepGuardiola'nın iki öğrencisi daha ödüle layık görüldü.

City ve İngiltere'nin yükselen değeri RaheemSterling, yılın kanat oyuncusu, golcüsü SergioAguero da yılın santrforu ödülünü aldı.

Messi mi Ronaldo mu?

Messi mi, Ronaldo mu sorusu, seçici kurulu bir hayli zorladı.

Griezmann, Salah, Neymar gibi isimlerin de yarıştığı en iyi forvet kategorisinin kazananı, Barcelona'nın süper yıldızı LionelMessi oldu.

İkinci sırayı Cristiano Ronaldo, 3'üncü sırayı da KylianMbappe aldı