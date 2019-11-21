banner255
banner69
Cumhuriyet için yan verdiler
Cumhuriyet için yan verdiler
11 0
Yaşar Büyükanıt vefat etti
Yaşar Büyükanıt vefat etti
37 0
 
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
Türkiye savunmasıyla tarihe geçti
23 0
Minik Deniz taburcu oldu
Minik Deniz taburcu oldu
29 0
Keyif alıp, keyif veriyorlar
Keyif alıp, keyif veriyorlar
179 0
İtalya'dan rekor seri
İtalya'dan rekor seri
25 0
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
Hakemlerimiz bunu hak etmiyor
530 0
banner82

ESPN ödüllerine Liverpool damgası

banner27

ESPN, 2019'un en iyi futbolcularını seçti. 10 ayrı kategorideki ödüllerin 5'ini Liverpool'un kazanması dikkat çekti. Messi ve Ronaldo rekabetinin yer aldığı en iyi forvet kategorisinde bu kez gülen taraf Barça'nın Arjantinli yıldızı oldu

ESPN ödüllerine Liverpool damgası

Dünyanın önde gelen spor medyası kuruluşlarından ESPN, 2019 yılının en iyilerini belirledi.

Mevkilere göre yapılan değerlendirmeye son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool damga vurdu.

Kırmızılar 10 kategorinin 5'inde zafere ulaştı.

En iyi teknik direktör ödülü JurgenKlopp'un olurken, savunma bölgesindeki tüm ödüller de yine Alman çalıştırıcının öğrencilerine gitti.

En iyi kaleci Alisson, en iyi sağ bek Trent Alexander-Arnold, en iyi stoper Virgil Van Dijk ve en iyi sol bek Andrew Robertson seçildi.

En iyi merkez orta saha ödülünü Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynayan Chelsea'nin yıldızı N'goloKante kazandı.

En iyi ofansif orta saha ise Manchester City ile Premier Lig Şampiyonluğu yaşayan Portekizli BernardoSilva oldu.

Manchester City teknik direktörü PepGuardiola'nın iki öğrencisi daha ödüle layık görüldü.

City ve İngiltere'nin yükselen değeri RaheemSterling, yılın kanat oyuncusu, golcüsü SergioAguero da yılın santrforu ödülünü aldı.
Messi mi Ronaldo mu?

Messi mi, Ronaldo mu sorusu, seçici kurulu bir hayli zorladı.

Griezmann, Salah, Neymar gibi isimlerin de yarıştığı en iyi forvet kategorisinin kazananı, Barcelona'nın süper yıldızı LionelMessi oldu.

İkinci sırayı Cristiano Ronaldo, 3'üncü sırayı da KylianMbappe aldı

banner342
Etiketler; #liverpool #ESPN
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.